Ben Smith (Air France-KLM) : « Notre activité en 2023 va être quasiment au même niveau que 2019 » Air France fêtera ses 90 ans cette année

Lors de vœux à la presse qui se tenait ce jeudi 26 janvier à Paris, Ben Smith, le PDG d’air France-KLM, Anne-Marie Couderc, présidente non exécutive Air France-KLM et Anne Rigail, Directrice générale d’Air France, ont affiché leur confiance pour l’année 2023 et au-delà.

Rédigé par Christophe HARDIN le Vendredi 27 Janvier 2023





Le Covid étant, tout le monde l’espère, en passe de devenir un mauvais souvenir, Ben Smith et Anne Rigail ont pu tracer des perspectives optimistes et confirmer le retour à une pleine activité, quasiment au niveau de 2019, pour l’ensemble du groupe.



Lancement d'une filière SAF à suivre Sur la décarbonation, la trajectoire est ambitieuse et le groupe devrait pouvoir respecter ses engagements de réduction de 30% de ses émissions de CO2 d’ici 2030.



A ce sujet Ben Smith a fait une annonce importante en révélant une réunion préparatoire ces derniers jours avec les entreprises Safran et Airbus pour lancer une filière SAF.



Le PDG d’Air France-KLM n’a pas voulu en dire plus et a lancé : « Vous en saurez plus dans quelques jours… »



Il a également confirmé le bon avancement du remboursement des prêts accordés par l’Etat pendant la pandémie en indiquant qu’Air France en avait remboursé 70%. « Nous pourrons donner plus de précision lors de notre prochaine présentation des résultats annuels 2022, le 17 février », a-t-il précisé.

Un logo pour les 90 ans d'Air France Anne Rigail, la directrice générale d’Air France a pris le relais pour, elle aussi, se féliciter d’une situation en nette amélioration pour Air France, « fruit de la transformation que nous avons engagé dès 2019 ».



Outre les bonnes nouvelles déjà annoncées par Ben Smith, elle a tenu à divulguer pour la première fois et en avant-première le logo des 90 ans d’Air France qui seront célébrés en 2023 et que nous vous dévoilons ci-contre.



C’est le 7 octobre très précisément qu’Air France passera le cap des 90 ans, un anniversaire qui sera l’occasion de nombreux évènements, non seulement à Paris mais partout dans le monde.



Anne Rigail est également revenue sur les nouveaux aménagements cabine de la flotte long-courrier. Si ces aménagements se sont fait attendre ces dernières semaines, elle s’est engagée à ce que ce chantier soit terminé « le plus rapidement possible cette année » .



Enfin, et à propos de l’intermodalité train/avion et dans le souci de revitaliser un partenariat avec la SNCF vieux de 25 ans, beaucoup d’actions sont également prévues en plus de la toute récente dématérialisation des billets pour « offrir des solutions bas carbone à chaque fois que nous le pouvons ».

Entretien avec Anne Rigail, directrice générale d'Air france A l’issue de son allocution, nous avons pu nous entretenir avec Anne Rigail qui a répondu à quelques questions.



TourMaG.com - Les vols vers la Chine reprennent. Avez-vous toujours l’obligation de passer par Séoul ?



Anne Rigail : Non, ils peuvent se faire en direct puisque maintenant il n’y a plus de contraintes. Le stop à Seoul était très consommateur d’équipages et d’avions.



Le fait de pouvoir y aller directement nous permet des marges de manœuvre qui vont nous permettre de rajouter de la fréquence.



TourMaG.com - Il y a en ce moment des discussions au sein d’Airbus pour une version plus longue de l’A220 (A220-500 à environ 180 sièges iso 135, ndlr). Est-ce que cela vous intéresse ?



Anne Rigail : Cela nous intéresse toujours puisque cela permet de répondre à des lignes qui demandent un peu plus de capacité avec les mêmes qualifications pilote, mais il n’y’a pas d’information sur des évolutions éventuelles à ce sujet.



TourMaG.com - Cela peut-il intéresser particulièrement Transavia ?



Anne Rigail : Pour Transavia, nous avons fait le choix d’une évolution de flotte vers l’A320/321neo et nous n’envisageons pas d’ajouter un troisième type d'avion.



TourMaG.com - Cependant, nous voyons en ce moment des compagnies américaines ou canadiennes avec des A321LR qui viennent faire des liaisons transatlantiques notamment au départ des villes de province. Ne regrettez-vous pas que le groupe Air France ne puisse se positionner sur ce segment ?



Anne Rigail : Aujourd’hui ce n’est pas une priorité. Notre priorité est de développer le réseau Europe sur le marché low cost avec l’enjeu que Transavia devienne la première low cost au départ de Paris Orly, et cet objectif a été atteint.



Nous avons à présent l’enjeu de la croissance de Transavia et celui de basculer sur l’A320 et ce sont pour l’instant des ambitions suffisantes.



TourMaG.com - D’autres bases Transavia pourraient-elles être ouvertes dans le futur ?



Anne Rigail : Rien n’est exclu mais à court terme le challenge c’est le développement depuis Orly et les bases déjà existantes : Nantes, Montpellier et Lyon.



TourMaG.com - Les prix des billets vont-ils encore augmenter ?



Anne Rigail : Nous sommes très transparents. Nous avons eu à ajuster le prix de nos billets dont vous savez qu’ils s’ajustent en fonction de l’offre et de la demande.



Il est clair que les prix sont impactés par les sujets d’inflation, l’augmentation des prix des pièces et des travaux de maintenance.



Concernant les augmentations liées à l’incorporation du carburant durable, on est extrêmement transparent et chaque fois que nous augmentons la part de carburant durable dans notre mix, nous communiquons vers nos clients. Nous l’avons fait très récemment.



TourMaG.com - Ben Smith évoquait la création d’une filière « SAF ». Estimez-vous que les pouvoirs publics français font suffisamment pour aider au développement de cette filière ?



Anne Rigail : Ils font beaucoup mais il y a toujours plus à faire et quand on voit les volumes dont nous avons besoin et quand on voit ce qu'il se passe du côté des Etats-Unis, on voit que l’Europe ne peut pas être seulement sur de la règlementation.



Il faut aussi pouvoir faire émerger cette filière qui demande des investissements colossaux et aider les compagnies à acheter ce carburant durable. Le surcoût est tel aujourd’hui que si cela pèse sur les compagnies européennes, mais si cela ne pèse pas sur les compagnies qui sont en bordure de l’Europe comme Turkish Airlines ou les compagnies du Golfe, on va aussi avoir un différentiel de compétitivité majeur.



TourMaG.com - Dernière question un peu plus légère : il semblerait qu’Air France a embauché un nouveau PNC qu’on a vu sur la ligne Paris Atlanta*. En tant que Directrice Générale d’Air France avez-vous eu des retours de l’équipage ? Le travail a-t-il été satisfaisant ?



Anne Rigail : Oui, en tout cas l’équipage ne s’est pas plaint. Effectivement, j’ai découvert sur LinkedIn que nous avions un nouvel embauché ! (Rires)



Ben Smith étant dans les parages, nous lui avons posé directement la question sur cette expérience.



TourMaG.com - Votre expérience de steward vous a plus avant-hier entre Paris et Atlanta ?



Ben Smith : Oh (rires), c’était sympa !



TourMaG.com - Vous avez voulu faire une surprise à l’équipage ?



Ben Smith : Non, ce n’est pas la première fois que je fais ça. J’ai des costumes bleus marine et là j’ai mis la petite insigne Air France. Mais ce qui a été une surprise, c’est qu’un passager ai pris une photo qu’il a diffusée sur les réseaux.



*Allusion à une photo ayant circulé sur le réseau LinkedIn. Sur un vol Air France du 24 janvier dernier, le PDG d’Air France-KLM a aidé l’équipage PNC à faire le service en cabine. Une passagère a pris une photo qui a circulé sur le réseau social.

