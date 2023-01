Air France en vol quotidien vers Pékin, Shanghai et Hong Kong dès le 1er juillet 2023

Les vols vers Shanghai seront opérés en Boeing 777-300 ER équipés des nouvelles cabines long-courrier d’Air France et d’une capacité de 369 sièges (48 en cabine Business, 48 en Premium Economy et 273 en Economy).



Ceux vers Pékin et Hong Kong seront opérés en Boeing 787-9 d’une capacité de 279 sièges (30 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 228 en Economy).



Des mesures particulières s’appliquent aux vols de/vers la Chine, avec notamment le port du masque obligatoire pour l’ensemble des clients dès 6 ans et des tests Covid négatifs à présenter avant le départ.



Pour rappel, Air France assurait avant la crise Covid jusqu’à 32 vols par semaine de et vers la Chine.