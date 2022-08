Air France, les actualités et informations clés de l'entreprise

Tout savoir sur Air France, son actualité économique et financière grâce à nos articles.

Tout savoir sur Air France, son actualité économique et financière grâce à nos articles, vidéos et diaporamas sur Air France. Le gouvernement italien a retenu le consortium formé par Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. et Air France-KLM S.A., pour entrer en négociations exclusives dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans la compagnie ITA Airways (ex-Alitalia).

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 31 Août 2022

