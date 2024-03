Fort-de-France : Corsair reçoit son 6ème A330neo

Avec la réception de ce 6ème A330neo, la seconde phase du renouvellement de la flotte Corsair démarre. D’ici fin de l’année 2024, avec l’arrivée de 3 A330neo supplémentaires, Corsair possèdera l’une des

En modernisant sa flotte, Corsair améliore sa performance environnementale et agit en faveur de la décarbonation du secteur aérien. Grâce à notre flotte composée exclusivement d’A330neo, nous allons également améliorer très significativement la qualité de l’expérience client, en offrant un produit d’un grand confort, sans oublier la qualité du service à bord qui reste un point fort de nos équipages fort apprécié par nos clients

L'appareil est doté de 3 classes de voyage d’une capacité de 343 sièges (20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 302 sièges en Economy).Le wifi, est disponible dans toute la cabine pendant le vol, et est proposé via 4 packs : messaging (pack contact) à l’échange de mails et messages (pack connexion), au surf (pack web), sans oublier le pack power qui permet d’utiliser Internet à pleine puissance (téléchargement de fichiers, etc.). Pascal de Izaguirre Président-directeur général de Corsair a déclaré : «».