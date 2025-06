Salon du Bourget 2025 : entre décarbonation, recrutement et pluie de commandes

Aucun pays ni aucune région ne devrait tenter de soutenir le développement de son industrie aéronautique nationale en supprimant les concurrents étrangers.

Le Salon est aussi traditionnellement le lieu où les compagnies (ou les grands loueurs d’avions) font leurs annonces de commandes.Malgré les incertitudes géopolitiques et les difficultés persistantes dans les chaînes d’approvisionnement, l’heure est encore au dimensionnement et à la consolidation des plans de flotte. Dans les coulisses de l’ouverture ce matin,circule, incluant, en plus des commandes fermes, les protocoles d’accord, les lettres d’intention et les options.avec, après les belles commandes remportées par Boeing, un retour de balancier vers Airbus avec des A350 et des A320 du côté des compagnies du Golfe.Tiens tiens, on a cru voir l’autre jour à Hambourg, chez Airbus, un A321 XLR servant à des tests en vol, aux couleurs de Riyadh Air, la nouvelle compagnie du Golfe qui devrait commencer ses opérations dans quelques mois… L’avion pourrait peut-être pointer son nez au Bourget.Riyadh Air a déjà commandé 60 A320neo. Une nouvelle commande est-elle dans l’air parisien ?déjà enregistrées, mais la catastrophe du 787 d'Air India survenue jeudi dernier incitera probablement ces compagnies à rester silencieuses.Idem pour, dont on attendait une confirmation de commande de 24 Boeing 787. Les grandes compagnies US telles qu’American et Delta pourraient, elles aussi, commander des avions long-courriers supplémentaires.En Asie, AirAsia pourrait faire une commande d’une centaine d’appareils auprès d’Airbus. Enfin, on surveillera ce qui se passe du côté de la Chine.Le pays est très durement touché par la guerre commerciale que lui a déclarée le président américain, malgré de récents assouplissements.Selon de nombreux spécialistes, le gouvernement chinois, propriétaire des principales compagnies aériennes du pays, pourrait dans les jours qui viennent déclencherMême si l’annonce n’intervient pas durant le Salon du Bourget, cette hypothèse est sérieuse et pourrait se concrétiser le mois prochain, lorsque la Chine accueillera plusieurs dirigeants européens lors d’un sommet marquant les 50 ans de la relation entre l’Union européenne et Pékin.On verra également si les projets controversés deDéjà taxées à 10 %, les importations aux États-Unis d’avions et de pièces détachées font bondir les constructeurs, aussi bien Airbus que Boeing, dont on se demande si l’administration Trump est bien au courant que le constructeur américain importe en grande majorité les éléments et composants nécessaires à la fabrication de ses avions.Et Pékin de faire récemment la leçon au gouvernement américain : «