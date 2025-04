Aérien : l’Arabie saoudite accélère !

Je vais répondre à votre question en deux temps et avec ma casquette du Groupe Saudia puis celle de Saudia Airlines.



Comme vous le savez, le groupe Saudia compte plusieurs sociétés et propose de très nombreux services aéronautiques à ses clients. Nous disposons de Saudia Technic, Saudia Ground Services, Saudia Catering et Saudia Cargo. Riyadh Air est un client.



Nos collègues de Riyadh Air, ont déjà signé avec Saudia Technic, Catering et Saudia SGS. Donc, pour le groupe, ils sont un client du groupe Saudia. Mais pour la compagnie Saudia et sa filiale flyadeal, oui c’est un compétiteur et il y aura une concurrence que nous respecterons.



Mais vous savez, avec les prévisions du plan « Vision 2030 » en termes de volumes, il y aura une synergie entre Saudia et Riyadh Air. Nous travaillons tous deux dans le cadre d'une stratégie appelée « Saudia Aviation Strategy ». Cette stratégie prévoit que Saudia se concentrera progressivement sur Djeddah tandis que Riyadh Air assurera ses vols au départ de Riyad.

Je ne suis pas d’accord avec vous et je n’ai vu aucune déclaration officielle de Riyadh Air à ce sujet. Chez Saudia, nous continuerons à respecter nos valeurs et à y croire. Nous croyons en notre culture et nous la perpétuerons donc tout en étant plus avancés en technologie et en expérience client.



Je peux vous dire que l’absence d’alcool n’a jamais affecté notre image ni notre activité.

Oui, bien sûr. Et je peux dire que le changement ne se produit pas mois après mois, mais jour après jour.

Si vous visitez l'Arabie saoudite en avril, et que vous y retournez en mai, vous constaterez d'autres changements positifs.



Avec la vision 2030 dirigée par le prince Mohammed ben Salmane, nous avons senti que chaque Saoudien, ainsi que ceux qui aiment l'Arabie saoudite, ressentaient l'impact positif de ces objectifs et de nos classements mondiaux, en termes de débit, d'internet, d'exportations, et de nombreux objectifs qui deviennent tous réalisables. On le sent. Avec plus de dirigeants, de jeunes dirigeants, le pays est devenu jeune, très vite.

Oui exactement : une véritable émancipation et ce n’est pas juste de la propagande. Vous voyez, certains de mes collègues venus ici à Toulouse sont des femmes, et pas seulement des spécialistes, mais aussi des managers, et des cadres. Une véritable autonomisation pour les femmes, une véritable autonomisation pour les jeunes. On est à la page !