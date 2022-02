Arabie Saoudite, futur eldorado du tourisme ? 🔑

Mais c'est sur la Mer rouge, oĂą la cĂ´te est encore vierge, que les projets les plus spectaculaires sont Ă venir.



Neom est un projet de construction ex-nihilo de " ville intelligente futuriste et de zone économique spéciale d’accueil d’investissements dans les nouvelles technologies ", sur une superficie de 26 500 km² (250 fois la surface de Paris) à la frontière avec l’Egypte et la Jordanie. Lors de son annonce, le coût du projet était estimé à 500 Mds USD.



Entre temps, un projet complémentaire Oxagon, une cité industrielle flottante, a été présenté.



Situé entre les villes d’Umluj et d’al-Wajh le long de la mer Rouge, The Red Sea vise, quant à lui, à créer une zone économique touristique très haut de gamme, susceptible d’attirer un million de touristes par an d’ici 2035. La première phase du projet comprend la construction d’hôtels, d’unités résidentielles, d’un aéroport et d’une marina.



Enfin Amaala est un projet de développement touristique de luxe, sur la mer Rouge, situé dans une réserve naturelle d’une superficie de 3 800 km² portant le nom du Prince Mohammed bin Salman. Amaala est situé entre Neom au nord et le projet Red Sea au sud.



Des projets à donner le tournis dont on se demande à la fin ce qui sortira réellement de terre. "La problématique de MBS c'est d'attirer les investisseurs et certains observateurs émettent une certaine prudence par rapport à la faisabilité de certains de ces projets, comme le pharaonique projet de ville futuriste de NEOM.



L'annonce par l'Arabie saoudite enjoignant les multinationales à installer, d’ici 2024, leur siège régional dans le pays est une façon de mettre la pression sur ces FTN (firme transnationale, ndlr) et de concurrencer Dubaï", précise David Rigoulet-Roze.