Red Sea Arabie Saoudite : Hyatt va ouvrir un hôtel de 430 chambres

" Le Grand Hyatt The Red Sea présentera un design architectural saisissant "coral bloom", un concept unique qui ressemble à une fleur de corail dans la mer vue d'en haut, et offrira un sentiment de luxe qui s'intègre parfaitement à l'environnement naturel" indique un communiqué du groupe hôtelier.



Différents points de restauration, une marina et un parcours de golf de championnat de 18 trous, viendront compléter l'offre de l'établissement.



Le projet The Red Sea devrait être le premier projet touristique de cette taille à être alimenté uniquement par des énergies renouvelables. Voitures, hélicoptères, vélos électriques, voiturettes de golf, camions, hydravions et bus fonctionneront tous à l'hydrogène et à l'électricité.