Hyatt dévoile un nouvel hôtel dans les Baléares

Le Sarena de Muro Resort Mallorca propose quatre espaces de restauration. Le restaurant Biniterra offre une cuisine ouverte combinant « des saveurs audacieuses et des ingrédients locaux venus du Levant, du Maghreb, de la Grèce et de l’Ibérie ». Le restaurant Ópalo met en avant des produits locaux et de saison dans un esprit bistronomique. Son lounge bar attenant propose cocktails, tapas et spécialités locales.



Le Pool Club se distingue par sa cuisine au feu de bois et sa carte centrée sur les viandes, poissons et légumes grillés, ainsi que sur une sélection de plats de riz et de desserts faits maison. Les boissons incluent vins, smoothies et cocktails. L’ensemble de cette offre est dirigé par le chef étoilé Michelin Andreu Genestra, avec une attention particulière portée à la cuisine traditionnelle majorquine. Hyatt souligne que cet établissement vise à « offrir des expériences uniques sur les marchés qui comptent le plus pour nos clients ».