Teritoria entre dans le giron du Groupe Logis Hôtels

Alain Ducasse, Président de la marque Teritoria, complète : "En rejoignant le Groupe Logis Hôtels, Teritoria franchit une étape décisive de son histoire. Depuis tout juste cinquante ans, nous cultivons une hospitalité sincère et durable, profondément ancrée dans les territoires et guidée par la recherche de l’excellence. Nous allons trouver chez Groupe Logis Hôtels la même vision et la même exigence et nous lui apporterons notamment notre expérience de la restauration étoilée. Je reste profondément engagé dans ce mouvement qui défend parfaitement l’hospitalité et la gastronomie indépendantes."



Désormais, le groupe Logis Hôtels compte 7 marques : Teritoria, Singuliers Hôtels, Demeures & Châteaux, Logis Hôtels, Cit’Hotel, Urban Style et Auberge de Pays.