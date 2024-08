Bilan été : Logis Hôtels annonce un chiffre d'affaires en hausse de 10%

Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques, le Groupe Logis Hôtels reste confiant pour les années à venir. " L’image de la France cet été a été magnifique, et j’espère qu’elle a su séduire non seulement ceux qui étaient présents, mais aussi ceux qui envisagent de venir ", a déclaré Mme Morot-Gaudry. Elle est convaincue que cette dynamique positive devrait continuer à porter le tourisme en France lors des prochains étés.



Pour soutenir cette croissance, le groupe travaille sur de nouveaux projets, notamment en renforçant ses services de gestion des revenus pour améliorer la distribution et la performance des hôtels. En outre, une priorité est donnée à l'augmentation des ventes directes via leur site, qui a déjà enregistré une croissance de 10%, contre seulement 2% pour les plateformes de réservation tierces.



" Nous avons encore beaucoup de projets en cours et nous continuerons à innover pour répondre aux attentes de nos clients et renforcer notre position en tant que premier collectif d'hôteliers restaurateurs en Europe ", conclut Mme Morot-Gaudry.