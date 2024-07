Pourquoi Logis Hôtels s'allie au CRTL Occitanie

Nos établissements occitans reflètent toute la diversité de l’offre hôtelière du Groupe, et représentent actuellement 13 % de l’offre hôtelière locale. Un vivier d’emplois important, mesurable et non délocalisable, qui réunit aujourd’hui plus de 1800 collaborateurs dans la région. Nous sommes fiers de continuer à faire rayonner l’Occitanie grâce à l’engagement de nos hôteliers-restaurateurs et leur permettre en retour de développer de nouvelles opportunités business grâce à l’appui du CRTL

En juin dernier, un jeu concours a été mis en place par le Groupe Logis Hôtel et CRTL Occitanie et il a permis à chacun deD’autres actions de ce type seront, afin de renforcer la présence et l’engagement des deux partenaires sur les réseaux sociaux.Le Karim Soleilhavoup , a déclaré : «. »