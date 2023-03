Découverte en train, l’Occitanie Rail Tour montre la voie

Cette année, une sélection complète d’offres touristiques incluant hébergement, activités, visites... est disponible, accompagnée d’un tarif préférentiel pour emprunter le réseau des trains et cars liO.



Il est ainsi possible de découvrir, à travers une vingtaine d’itinéraires identifiés, la majorité des Grands Sites d’Occitanie.



Outre le fait qu’il limite l’impact du voyageur sur l’environnement, l’Occitanie Rail Tour cultive sa dimension sociale en proposant une tarification préférentielle pour la clientèle jeune (18- 26 ans).



Elle permet aussi à l’usager de voyager en mode slow et d’avoir l’opportunité de faire de belles rencontres à chaque étape. Sous l’impulsion de la Région, une tarification unique et incitative a été mise en place fin 2022, les premiers week-ends de chaque mois, avec des billets de train à 1€ pour n’importe quel trajet en Occitanie.