Le 16e Rendez-Vous en France pour entretenir la relance !

Ce 16e Rendez-Vous en France est aussi l’occasion d’annoncer le lancement de la nouvelle campagne digitale Explore France. Le plan Destination France avait alloué une première tranche de 10 millions d’euros pour relancer la venue des étrangers de 11 pays européens.



La version 2023 bénéficie de 10 millions supplémentaires et va s’élargir au continent nord-américain pour entretenir les flux depuis les Etats-Unis et le Canada.



Cette campagne, pilotée par Atout France, est le fruit d’un travail collaboratif qu’a tenu à saluer François de Canson, président d’ADN Tourisme.



Les 13 régions, qui contribuent aussi au financement des actions de promotion Explore France, ont activement participé à son élaboration, à ses déclinaisons, à sa signature.



Le Tourisme durable sera le fil conducteur de tous les messages diffusés par affiche, par vidéo, par bandeaux sur les réseaux sociaux : la signature : Dream Big, Live Slow (Rêvez en grand, Vivez lentement) se veut une synthèse entre les fortes émotions que procurent toutes les richesses de l’offre française et leur « consommation » à un rythme plus lent, plus propice à la protection de l’environnement et au slow tourisme.