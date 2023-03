la France est la destination favorite des voyageurs internationaux pour 2023

Malgré un climat social qui se détériore, une inflation déjà sensible et encore plus annoncée pour les mois à venir, un contexte géopolitique qui ne s’améliore pas,La plateforme de marketing digital Sojern, qui collecte et analyse les données auprès de ses clients et partenaires, est résolument optimiste pour les mois à venir.A partir des données de réservations aériennes et des anticipations des 600 hôteliers partenaires en France, sa directrice générale Europe, Céline Chaussegros l’affirme : «».Elle en veut pour preuve que sur début 2023, la France se positionne en tête des réservations hôtelières sur l’année, suivie par l'Espagne, la Grèce, l'Italie et l'Allemagne.Mais aussi qu’à la fin du mois de janvier 2023,, dont +63% dans la région APAC, +50% aux États-Unis et au Canada, +22% dans la région EMEA, +19% dans les Caraïbes et +15% dans la région LATAM.