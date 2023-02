Atout France confirme le retour en force de la clientèle internationale

Chaque mois, c’est entre 15% et 35% de Français qui s’offrent un petit voyage en France métropolitaine.La pointe est relevée en août avec un cumul qui laisse penser que les deux tiers des Français sortent de chez eux au moins une fois dans l’année pour des vacances.C’est encore plus qu’en 2019 mais déjà un peu moins qu’en 2021.Tout le porte à croire, si on analyse les intentions de départ pour l’été et les mois suivants.affiche une baisse de près de 5% sur 2019… mais la France a encore un franc succès à exploiter.Du côté des hébergements, l’hôtellerie classique relève la tête et ses prix, mais les taux d’occupation sont toujours en retrait de 4,4 points sur 2019… tandis que les locations entre particuliers explosent littéralement (+9 points de TO en 2022) avec une offre qui a augmenté d’un quart en deux ans.