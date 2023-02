Les Français ne renoncent pas à leurs vacances même en hiver

Malgré des craintes manifestes sur le pouvoir d’achat des Français, touché par l’inflation et la hausse de nombreux services, la dynamique vacances n’est pas stoppée, comme si elle faisait partie des besoins essentiels, au moins pour une partie de la population.



Olivia Grégoire tient des statistiques de ses services que 42% des Français ont manifesté l’intention de partir en vacances d’ici Pâques. 38% d’entre eux y consacreront un budget plus élevé et 44% un budget identique à l’an passé.



Sans que les chiffres ne puissent être communiqués avec plus de précisions par Atout France, la clientèle étrangère semble plus présente et permet notamment aux prix hôteliers de faire un nouveau bond, avec une augmentation du RevPAR (indicateur de performance) de 10% sur janvier 2022.