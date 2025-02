Atout France : le Tourisme veut censurer le... gouvernement [ABO]

Finalement le ver n'était pas dans le fruit. Ce n'est pas la seule bizarrerie de cette affaire.



Pendant de nombreuses années, toujours selon cette conseillère, un grand nombre de professionnels et de représentants de l'écosystème touristique appelaient à supprimer Atout France. Maintenant que c'est sur la table, tout le monde fait machine arrière.



" J'avoue que je suis un peu déconcertée par cette versatilité. Je pense qu'il y a un juste milieu entre tout supprimer et ne rien faire ", poursuit-elle.



Il faut dire que personne ne s'attendait à une levée de boucliers comme vient de l'orchestrer l'industrie. Quand Michel Barnier avait mis la tête de l'opérateur touristique sur l'échafaud de la dette publique, il ne s'attendait à aucune résistance, et encore moins à une solidarité corporatiste d'une industrie aussi éparpillée.



Et pourtant, toute la profession a pris la parole pour soutenir Atout France, personne n'a remis en cause son travail, même le MEDEF y est allé de son petit communiqué de presse.



D'ailleurs cette défense tous azimuts de la fin de semaine dernière inquiétait dans les bureaux du 14e arrondissement de Paris.



Pourquoi la CPME ou encore la CAT (Confédération des Acteurs du Tourisme) ont décidé de prendre la parole, alors même que Nathalie Delattre confiait qu'il n'y aurait pas de fusion ?



Nous avons ouï-dire, de l'entourage de Matignon, qu'une réunion de type interministérielle aurait lieu dans les jours à venir.



" Elle traiterait d'un arbitrage par rapport à l'avenir d'Atout France. D'après mes informations, ce n'est pas l'unique objet de débat, puisqu'elle arbitrera plus largement le cas des structures satellites de l'Etat.



Le gouvernement va étudier toutes les marges de manœuvre pour optimiser son organisation, avec comme première grille de lecture : la contrainte budgétaire ," nous détaille Jean-Virgile Crance, le président de la CAT.



Finalement pour une industrie assez peu experte dans l'art du lobbying, l'action a plutôt bien fonctionné.



Alors que le Premier ministre est le poste le plus instable de France et que les vents contraires poussent dans le dos du Maire de Pau, il serait assez délicat pour lui de se mettre la première industrie de notre pays... contre lui.



En effet, seulement 27% des sondés d'Ipsos pour La Tribune Dimanche ont une opinion favorable du locataire de Matignon. Si on retranche à ce score plutôt médiocre, les 2 millions de salariés du tourisme, les personnes satisfaites pourraient se compter sur les doigts d'une main.