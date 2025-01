Atout France : la fusion avec Business France toujours dans les cartons ? [ABO]

Le Premier ministre François Bayrou poursuit le même objectif de réduction des dépenses publiques et notamment d’exemplarité de l’Etat à travers un effort complémentaire sur les achats, les opérateurs et sur les dépenses de fonctionnement.



Une transformation de l’Etat est nécessaire et est aussi à terme une source d’économies grâce à des administrations plus agiles et plus lisibles.



Le projet de fusion d’Atout France avec Business France est donc toujours en cours,

Elle est très impliquée dans sa mission, elle prend les dossiers à bras le corps et jouit déjà d'une bonne connaissance du secteur.



Le changement de Premier ministre rend caduques, les propositions du précédent.



Ce qui est sûr, c'est que des discussions sont menées autour d'Atout France et d'un éventuellement rapprochement, mais de ce que je comprends, il n'est plus question de quelque chose de contraignant,

La fusion est quasi impossible, le rapprochement hypothétique.



Le gouvernement regarde le dossier dans le détail, mais n'oublions pas qu'Atout France et le tourisme ont une dimension politique. Les professionnels et les élus ne poussent pas vraiment en faveur d'une fusion, puis les adhérents veulent être concertés,

" nous affirme l'entourage du Premier ministre.Chaque ministère devra opérerdès lors que cela ne détériore pas le service rendu.Un message à rebours des échos que nous avons eu des différentes personnes ayant rencontré Nathalie Delattre.A commencer par Hervé Novelli, le papa du GIE." nous confie, l'ancien secrétaire d'Etat sous Nicolas Sarkozy.Comme pour Marina Ferrari, tout l'enjeu est de ne pas dépouiller le ministère de sa dernière agence et de conserver un minimum de poids.Elle doit trouver une voie de passage, pour plaire aux uns et aux autres, sans perdre de vue son inévitable réforme.Dans tous les cas, la décision finale reviendra à Matignon. Entre temps, le Premier ministre devra composer avec certaines contraintes. A commencer par l'impossibilité juridique de cette fusion.Atout France a été créée par la loi en 2009. Sauf que les deux acteurs de cette fusion ne sont pas vraiment compatibles, comme le rappelle Thierry Baudier, ancien directeur général de Maison de la France ce GIE." nous affirme une source bien informée.La position de Matignon et Bercy devrait être connue très prochainement.