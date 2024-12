Avenir d'Atout France : faut-il créer un nouveau GIE ? [ABO]

Une solution serait, pourquoi pas, de réfléchir à un nouveau GIE dans lequel figureraient toutes les activités d’Atout France et de Business France que l'on voudrait y mettre.



C’est d’ailleurs le genre de réflexions qui s'étaient fait jour déjà au moment de la création d’Atout France. A l'époque avait été envisagé un EPIC ou un groupement d'intérêt public. Mais très vite les juristes s'étaient rendu compte que fusionner, par exemple, avec ODIT France n'était possible qu'en maintenant la structure d’un GIE qui est beaucoup plus souple, car il s’agit d’une structure de droit privé et que chacun apporte ce qu'il a envie d'apporter dans le GIE.



Déjà à l’époque de la création de Maison de la France en 1987, il y avait la volonté de s'inscrire dans les lois de décentralisation et d'intégrer au sein d'un même outil, d'une même structure, l'État, les collectivités locales et territoriales et les partenaires privés.



C’est ce que j’ai rappelé lors de mon intervention hier : comment tout cela a fonctionné jusqu'à la création du GIE Atout France, ainsi que les réflexions à l'époque sur le statut de la nouvelle structure.

C’est une piste juridique, mais attention, je n'ai pas du tout d'informations sur le sujet.



Je dis juste que si l’on veut résoudre le problème, si l’on veut vraiment à tout prix créer les conditions d'une mutualisation des moyens entre Business France et Atout France, alors à ce moment-là, il faut repenser carrément l'ensemble et créer une nouvelle structure, au lieu d’aller à marche forcée dans une absorption qui ne peut pas se faire, compte tenu des statuts des uns et des autres.