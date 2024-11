Plus le temps passe et plus on se dit que la fusion envisagée avec Business France est un écran de fumée.



En effet, tout le secteur est focalisé sur cette annonce et ce d'autant plus que certains comptent bien en récupérer quelques morceaux...



Notre vrai combat : les budgets,

Il est bien loin le temps d'union et de solidarité, du quoiqu'il en coûte...Durant la crise sanitaire, Emmanuel Macron avait non seulement sauvé le secteur du tourisme, grâce aux milliards injectés pour maintenir hors de l'eau l'écosystème, puis ensuite en les faisant sortir totalement de cette étendue, via le Plan Destination France ou Plan Reconquête Tourisme.Près de 2 milliards avaient été alloués pour répondre aux défis à venir du secteur.En outre, pour permettre à la France de conserver la tête du classement mondial, une belle enveloppe avait été déposée sur le bureau de Caroline Leboucher, ancienne directrice générale d'Atout France, pour appuyer la promotion de la destination.Cette époque d'insouciance paraît bien lointaine. "" souffle un salarié inquiet ayant préféré conserver l'anonymat, mais bien décidé à tirer la sonnette d'alarme.Et la récente visite de Marina Ferrari, bien que déterminée à sauver Atout France, n'a pas atténué les inquiétudes des 340 salariés que compte le GIE.