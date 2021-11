Qu'est-ce que le Plan Reconquête Tourisme à 1,9 milliard d'euros ?

" L'offre doit être à la hauteur du tourisme durable, avec des investissements dans la transition écologique des acteurs HCR et des solutions de transport, " affirme Matignon.



L'objectif est bien d'être la première destination du tourisme durable d'ici 2030.



Pour cela le Plan Tourisme Durable déployé depuis quelques mois sera abondé de 70 millions d'euros, il sera aussi élargi à l'ensemble du territoire français et ultra-marin.



Les bénéficiaires ne seront plus seulement les hôtels et les restaurants, mais l'ensemble des activités touristiques qui souhaitent s'engager dans une démarche de durabilité.



Des actions de verdissements des infrastructures de loisirs et de transports vont être déployées.



Il y aura aussi un renouvellement des classements des hébergements touristiques, intégrant leur engagement. Le développement du tourisme à vélo sera aussi une priorité.



Les filières et les fédérations de l'industrie avec l'Office français pour la Biodiversité à mesurer leurs impacts sur l'environnement et prendre les mesures qui s'imposent.



" Nous serons le premier pays à le faire, " recontextualise le cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne.



Sur le volet digital, la promotion d'une "Tourisme tech" pour faire émerger les solutions innovantes et promouvoir les start-up françaises. De plus, un soutien financier à la numérisation des TPE et PME sera apporté.



Le dernier axe du Plan concerne, la diversité de l'offre touristique, en donnant les moyens partout en France de le préserver, mais aussi de créer de nouveau parcours et soutenir les collectivités dans la mise en tourisme.