Exclusif : tous les détails du nouveau dispositif garantie voyage 🔑

Ce système de réassurance publique sera introduit par la loi de finances 2022 par voie d'amendement gouvernemental, dans les tous prochains jours.



Groupama et Atradius ont travaillé avec le Ministère sur le projet avec l'aide de la Fédération Française de l'Assurance (FFA). Si les modalités générales sont établies, les détails du projet sont en cours de finalisation.



Avant sa mise en œuvre, il faudra tout de même remplir un certain nombre de conditions légales : l'amendement doit être déposé, une notification doit être effectuée auprès de la Commission européenne et que celle-ci donne son aval sur le système qui sera retenu. Ensuite, il faut que la loi de finances soit votée avec l'amendement introduit par le Gouvernement.



Le plafond de pertes sera fixé dans les conventions de réassurance conclues entre la CCR et les garants à un niveau tel qu’il ne soit pas supérieur à 1,5 milliard d'euros.



Ce schéma est une forme de réassurance déjà pratiquée par l'Etat au travers de la CCR pour d'autres métiers par exemple : l'Etat intervient en tant que réassureur public pour les catastrophes naturelles et là il va intervenir sur le secteur de la garantie financière tourisme.



A.B.