APST : Pierre & Vacances, Thomas Cook, garanties... le point complet

Pour les 45% qualifiés d'incomplets, les équipes du garant auraient réclamé plusieurs fois les pièces manquantes, sans réponse. En attendant les premiers remboursements devraient arriver prochainement.



" Dès que l’état des créances seré agréé par le Tribunal, avant cela ce n’est pas possible. C'est la procédure légale, " recarde Gérard La Rocca.



Un agent de voyages prend la parole, non pas pour remettre en cause la gestion du dossier Thomas Cook, mais pour savoir ce que compte faire l'APST pour éviter une nouvelle catastrophe du même genre.



La décision a été prise de renforcer les contre-garanties et de mettre en place un nouveau système, pour les gros risques. Avant d'aborder l'avenir, il convient de développer le présent de l'Association.



Alors que le garant affichait des comptes fortement dans le rouge en raison de Thomas Cook, l'administration a mis le nez dans la gestion de l'APST. La première chose que les pouvoirs publics exigent, c’est de vendre l’immeuble.



L'annonce en a été faite hier. Le bâtiment est cédé pour 22 millions, l’APST devient locataire au moins jusque fin 2022, avec un départ au plus tard en 2024.



Fort de cette nouvelle manne et même sans elle," nous n’avons aucun problème pour faire face aux règlements de Thomas Cook, " annonce Alix Philippon.



Dans le même temps, les pouvoirs publics ont demandé de faire un certain nombre d’audits. Jusqu'à l'excès à en croire le bureau présent. (Ndlr - Selon nos informations, ils auraient coûté... 4 millions d'euros !)



Les premières conclusions ont débouché sur la mise en place d'un comité des risques et d'un autre stratégique. Le premier a été monté, le second est en cours de structuration.



" Il ressort de ces études que l’APST était très bien couverte pour les petits risques et pas assez pour les grands risques, " reconnait la présidente du garant financier.



L’agent de voyages de reprendre la parole pour protester contre tous ses audits coûteux. Et Franck Chapus de recentrer " quand vous avez un pistolet sur la tempe, vous n’avez pas le choix. "



Autrement dit, l'Etat n'aurait pas laissé assez de latitude à l'ASPT qui a dû ouvrir ses portes à différents cabinets pour réaliser un point complet sur la situation.