I.APST : bonus-malus, avoirs, contre-garanties... les réponses de Cédric Dugardin

TourMaG.com - Pour poursuivre sur les avoirs, malheureusement l'été n'a pas été celui escompté par les agences de voyages en France, arrivez-vous à jauger le montant des avoirs qui n'ont pas été réutilisés ? Et donc le risque de l'APST ?



Cédric Dugardin : C'est assez difficile à dire.



J'ai les chiffres des avoirs au 1er avril 2021, depuis aucune actualisation massive n'a été faite. Nous avons pu en faire sur les adhérents que nous avons rencontrés, nous avons lancé il y a quelques jours, une réactualisation des données auprès de nos adhérents.



Au 1er avril, il y avait 1 milliard d'euros d'avoirs garantis par l'APST plus 600 millions d'encaissements clients. En tout, à cette époque, il devait y avoir 1,4 milliard d'euros d'avoir pour toute la profession en France.



Nous n'aurons pas de résultats avant quelques semaines. La situation est très variable. Des agences ont tout remboursé ou presque et d'autres pour lesquels rien n'a été fait.



Les plus gros risques sont portés par les agences qui proposent des voyages long-courriers, là où les montants des avoirs sont les plus importants et la situation bouchée. Nous en saurons plus en nous confrontant à la réalité.