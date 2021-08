Liquidation de Thomas Cook : bientôt les premiers remboursements pour les clients ?

Dans le cadre de la faillite de Thomas Cook, et malgré des demandes officielles adressées à la direction de l’APST ainsi qu’aux élus, " ceux-ci refusent de nous donner les montants qu’ils auraient demandés (ou pas) aux entreprises acquéreuses , dénoncent plusieurs adhérents.



Nous sommes plusieurs à redouter que des faveurs aient été octroyées à ces entreprises et nous n’avons aucune possibilité de le savoir ".



Car si ces derniers mois, l'association a manifesté quelques efforts de communication envers ses membres et certains médias, de nombreux adhérents se plaignent toujours du manque de transparence de la part de leur garant financier.



Et notamment sur le niveau système de bonus/malus qui devrait être mis en place dès 2022... mais nous y reviendrons plus tard.