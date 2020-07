Ordonnance sur les avoirs : que va-t-il se passer après le 15 septembre 2020 ?

TourMaG.com - Enfin, regrettez-vous que l’Ordonnance ne soit pas prolongée après le 15 septembre 2020 ?



Emmanuelle Llop : Sincèrement, ce texte obtenu de haute lutte grâce à la mobilisation de professionnels et des syndicats Les Entreprises du Voyage et SETO a été une vraie chance pour le secteur afin je l’espère, d’éviter des défaillances en chaîne tout en protégeant les voyages des consommateurs.



Il est vrai qu’il a été adopté alors qu’on ne savait pas pendant combien de temps l’épidémie allait impacter la vente de voyages.



Cependant, il me semble que la durée de 6 mois est déjà conséquente et compte tenu de la pression récente de l’Europe quant à la conformité du texte par rapport à la Directive sur les Voyages à Forfaits, je pense plutôt sage de ne pas tenter le diable.



Je suis bien consciente de l’angoisse des professionnels qui se débattent déjà pour assurer les départs (et les annulations) de cet été et voient arriver l’automne sans grand changement côté épidémie.



La meilleure solution est peut-être de traiter les dossiers de la fin d’année dès maintenant et avant le 16 septembre 2020, afin d’évaluer leur faisabilité et d’éventuellement, opter pour des annulations causées par les conséquences de l’épidémie et se placer sous la protection de l’Ordonnance.