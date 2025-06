Formation hôtellerie : Sommet Education et le CIDH signent un partenariat

Le, qui rassemble plus dedu secteur de l’hôtellerie et du tourisme dans, a conclu un accord stratégique avec Sommet Education, acteur majeur de la formation en hôtellerie, luxe et arts culinaires. Ce partenariat vise à proposer aux membres du CIDH des conditions préférentielles et des bourses partielles pour les, deux institutions de renom appartenant à Sommet Education.Lessont : l’Executive MBA en Management International de l’Hôtellerie (Les Roches, Crans-Montana, Suisse), l’Executive Master of Advanced Studies en Management Hôtelier International (Les Roches, Marbella, Espagne), l’Executive Master en Management du Luxe et de l’Expérience Client (Glion, Londres et Montreux), et l’Executive Master of Advanced Studies en Leadership Hôtelier et Management Stratégique (Glion, Montreux). Les membres du CIDH ou leurs proches pourront égalementLe partenariat prévoit en outre la participation de Les Roches à des remises de prix et concours annuels organisés par le CIDH . Ces événements seront enrichis par l’attribution de certificats de spécialisation en ligne via Les Roches eAcademy. Cette collaboration témoigne de l’engagement partagé « en faveur de la formation continue et de la reconnaissance des talents émergents ». Sommet Education regroupe– Les Roches, Glion, École Ducasse, Invictus Education et Indian School of Hospitality – et forme chaque année plus de 10 000 étudiants et 10 000 apprenants sur une vingtaine de campus à travers le monde. Pour le CIDH, cette alliance renforce sa mission historique de soutien aux jeunes talents et de perfectionnement des professionnels, dans une industrie en constante évolution.