Technicien back-office, le trait d'union entre les clients et fournisseurs

J'aime beaucoup voyager, c'est pourquoi j'ai choisi de suivre un BTS tourisme . Et à l'époque je maîtrisais déjà l'anglais et l'allemand.À la suite de l'obtention de mon BTS je suis partie à Berlin pour réaliser un stage avec Erasmus + , j'ai ensuite effectué plusieurs missions d'intérim notamment dans des centres d'appels avant d'obtenir un poste de technicienne back-office dans l'agence ça c'est Paris. J'ai été promue responsable après 1 an d'expérience.En résumé : je confirme les dossiers auprès des prestataires, je vérifie leur faisabilité et je m'occupe des modifications de dernières minutes.Au quotidien je dois modifier les dossiers qui sont déjà confirmés (modification des effectifs, changement du choix de menu, ajustement des horaires si les clients veulent partir plus tôt ou plus tard, ajout d'une activité, etc...)Je m'occupe également des paiements des clients édition des factures et relance en cas d'impayés et des prestataires après réception des factures.Une fois les dossiers confirmés et totalement payés par le client, j'édite des bons d'échange à envoyer au client afin qu'il puisse avoir accès aux différentes prestations réservées.Une dernière vérification sera effectuée auprès des fournisseurs avant la prestation.