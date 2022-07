Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits

La connaissance accrue de notre logiciel de saisie associée à la lecture des fiches contrat est un réel plus et peut ouvrir des portes sur d'autres métiers au cœur de l'entreprise.Intégrer le service Opérations (service auquel est rattaché le paramétrage) apporte une connaissance majeure dans le monde du tourisme.Crise sanitaire ou pas, FRAM / PLEIN VENT a continué sa production et il était impératif de garder à la fois une visibilité et de se réinventer.Nous avons continué à mettre en ligne des produits et il a même fallu s'adapter à une nouvelle forme de production avec la France pour laquelle le paramétrage ne suivait plus nos standards.A terme et comme nous l'avons déjà vu avec la crise COVID notre métier et nos outils devront continuer à s'adapter à d'autres formes de production.