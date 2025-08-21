Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens

Le mois de septembre s’impose comme une nouvelle saison de choix pour voyager - Depostiphotos @peshkova
Climat agréable, affluence réduite et tarifs attractifs, le mois de septembre séduit de plus en plus de Français et d’Européens.
Selon les données d’Opodo, les recherches pour des vacances en septembre 2025 enregistrent une hausse de 9 % par rapport à 2024.
Longtemps éclipsé par juillet et août, septembre gagne du terrain dans les carnets de réservation. En plus des prix souvent plus doux, les voyageurs profitent d’un environnement plus paisible et de conditions météorologiques encore clémentes.
Opodo note que 64 % des vacanciers prévoient leur escapade de septembre plus de 90 jours à l’avance. Un signe clair que cette période s’installe dans les habitudes de planification. Côté durée, 32 % des séjours s’étalent sur 7 à 13 jours, preuve que septembre n’est plus réservé aux courts breaks.
Destinations soleil et culture
Les voyageurs français privilégient un mélange de détente et de découverte.
Les destinations les plus réservées restent Marrakech, Ajaccio, Barcelone, Palma de Majorque et Rome.
Mais certaines villes enregistrent de véritables envolées : Kerkyra (+78 %), Olbia (+67 %) et Djerba (+39 %), portées par l’attrait pour la mer Méditerranée.
Les capitales culturelles tirent aussi leur épingle du jeu, avec Rio de Janeiro (+39 %) et Copenhague (+28 %).
Une clientèle européenne fidèle à l’Hexagone
Septembre séduit également les Européens, qui continuent de voyager en France après la haute saison.
Les Espagnols (22 %), Allemands (14 %), Italiens (13 %) et Portugais (10 %) constituent le cœur de cette clientèle internationale. Paris reste leur destination phare, suivie de Nice et Bordeaux.
