TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens

Climat, tarifs, calme septembre +9 % de recherches


Moins de foule, des prix plus attractifs et un ensoleillement encore généreux : le mois de septembre s’impose comme une nouvelle saison de choix pour voyager. Selon les données d’Opodo, les recherches pour cette période progressent de 9 % en 2025.


Rédigé par le Lundi 25 Août 2025

Le mois de septembre s’impose comme une nouvelle saison de choix pour voyager - Depostiphotos @peshkova
Le mois de septembre s’impose comme une nouvelle saison de choix pour voyager - Depostiphotos @peshkova
DITEX
Climat agréable, affluence réduite et tarifs attractifs, le mois de septembre séduit de plus en plus de Français et d’Européens.

Selon les données d’Opodo, les recherches pour des vacances en septembre 2025 enregistrent une hausse de 9 % par rapport à 2024.

Longtemps éclipsé par juillet et août, septembre gagne du terrain dans les carnets de réservation. En plus des prix souvent plus doux, les voyageurs profitent d’un environnement plus paisible et de conditions météorologiques encore clémentes.

Opodo note que 64 % des vacanciers prévoient leur escapade de septembre plus de 90 jours à l’avance. Un signe clair que cette période s’installe dans les habitudes de planification. Côté durée, 32 % des séjours s’étalent sur 7 à 13 jours, preuve que septembre n’est plus réservé aux courts breaks.

Destinations soleil et culture

Autres articles
Les voyageurs français privilégient un mélange de détente et de découverte.

Les destinations les plus réservées restent Marrakech, Ajaccio, Barcelone, Palma de Majorque et Rome.

Mais certaines villes enregistrent de véritables envolées : Kerkyra (+78 %), Olbia (+67 %) et Djerba (+39 %), portées par l’attrait pour la mer Méditerranée.

Les capitales culturelles tirent aussi leur épingle du jeu, avec Rio de Janeiro (+39 %) et Copenhague (+28 %).

Une clientèle européenne fidèle à l’Hexagone

Septembre séduit également les Européens, qui continuent de voyager en France après la haute saison.

Les Espagnols (22 %), Allemands (14 %), Italiens (13 %) et Portugais (10 %) constituent le cœur de cette clientèle internationale. Paris reste leur destination phare, suivie de Nice et Bordeaux.


Lu 273 fois

Tags : opodo, septembre, vacances
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM
Dernière heure

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens

Explora journeys ouvre les réservations pour le grand prix de Monaco 2026

Ras Al Khaimah confie son avenir touristique à Phillipa Harrison

Côte d’Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ?

Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

NAUTIL - Conseillers voyages expérimentés H/F - CDI - (Paris 17e, Lille et Bordeaux)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LOIRE OCEAN VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (La Roche sur Yon (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens
Partez en France

Partez en France

Côte d’Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ?

Côte d’Azur : une saison estivale 2025 au beau fixe ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ras Al Khaimah confie son avenir touristique à Phillipa Harrison

Ras Al Khaimah confie son avenir touristique à Phillipa Harrison
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM

Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
La Travel Tech

La Travel Tech

Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?

Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Feria Kazemi nommée Directrice de la Communication de The Peninsula Hotels

Feria Kazemi nommée Directrice de la Communication de The Peninsula Hotels
HotelMaG

Hébergement

IHG Hotels & Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde

IHG Hotels &amp; Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Explora journeys ouvre les réservations pour le grand prix de Monaco 2026

Explora journeys ouvre les réservations pour le grand prix de Monaco 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias