Capitale Européenne de la Culture 2028 : Nice officiellement candidate

La candidature se décline autour de trois piliers programmatiques qui forment le cahier des charges à l'attention des artistes, des créatifs et des professionnels de la culture.



1. Parcours - L'innovation artistique pour sortir des sentiers battus

Cet axe invite à une exploration du territoire, non seulement par les artistes, mais aussi par les habitants et les voyageurs invités à être les acteurs responsables de leur expérience. Il s'agit de créer des œuvres originales, de développer de nouvelles manières d’expérimenter le patrimoine, mais aussi de décentraliser les équipements et évènements culturels pour faire de tout le territoire le terrain de jeu des arts.



2. Vitalité - Favoriser, décloisonner, amplifier l'écosystème artistique

Cet axe englobe les projets qui contribuent à la réinstallation d’un vivier artistique actif à Nice, avec par exemple la création de l’école de jeu vidéo. Il inclut toutes les œuvres, les collaborations et les projets qui visent le décloisonnement de la pensée, des secteurs – écologie, économie, social, urbanisme, tourisme – et l’échange entre artistes et professionnels de tous horizons, français, italiens, européens, internationaux.



3. Citoyenneté - Coconstruire la communauté des vivants résiliente

Cet axe peut être considéré comme un large atelier de co-construction entre toutes les parties prenantes de la candidature. Il comprend une large palette de projets : les évènements fédérateurs, les coproductions, les moments de transmission, les rencontres, les débats, les controverses... Le but de cet axe est d’avancer ensemble dans la conscience de notre capacité à souder des liens et à dépasser la peur de l’inconnu pour construire un avenir plus acceptable.