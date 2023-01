Les 25 événements et ouvertures à ne pas manquer en 2023

Le concept consiste à embarquer des voyageurs-spectateurs pendant 6 jours et 5 nuits à la découverte de merveilles architecturales françaises mises en scène à chaque étape du train. Le train est une attraction à lui-seul, construit dans l’esprit Orient-Express, avec 15 cabines tout confort, 2 voitures restaurants gastronomiques et 1 voiture bar. Le Grand Tour de 4 000 km, de la Champagne à la Bourgogne, du lac d’Annecy au bassin d’Arcachon, du Palais des Papes d’Avignon aux châteaux de la Loire, chaque escale est l’occasion de rencontrer des personnages historiques et de vivre des émotions uniques, avec une apothéose finale au Puy du Fou.Situé à l’entrée de la commune du Tour du Parc, Ostréapolis sera un centre d’interprétation dédié à l’ostréiculture et plus largement aux produits de la mer. L’équipement sera multi-facettes (touristique, culturel, patrimonial et économique). Il s’articule autour de 3 pôles : un pôle Découverte, un pôle Gastronomie (rencontres avec des chefs, ateliers cuisine et animations diverses) et un pôle Recherche : débats-conférences sur les grandes problématiques du littoral, pôle d’observation pour les professionnels et centre de ressources pour les chercheurs.Cardinal Édifice a été choisi par le département de l’Hérault pour la conception-construction de l’aquarium de Bayssan au sud de Béziers. Signé par le cabinet ILR architecture, l’aquarium sera entouré d’une enveloppe extérieure reproduisant l’aspect des parois rocheuses d’une île méditerranéenne. Une attention particulière sera portée à l’architecture paysagère et à la scénographie avec des décors et des projections invitant les visiteurs à l’aventure dans les îles grecques et à raccompagner Ulysse dans son périple au milieu de la Méditerranée. L’ensemble porte sur 3 300 m² comprenant 7 salles d’exposition, un café grec.