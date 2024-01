Paris Musées : 5 300 879 visiteurs accueillis en 2023

2023 est à nouveau une année inédite pour Paris Musées. Ce succès de fréquentation est celui des 14 musées et sites de la Ville de Paris, un réseau unique par sa diversité, ses valeurs et sa complémentarité. Le grand plan de rénovation qui s’est achevé avec la réouverture du musée Bourdelle en mars 2023, le soutien constant de la Ville de Paris, le développement des ressources propres permettent à Paris Musées de mener depuis dix ans, une politique ambitieuse au bénéfice de tous les publics. Cette fréquentation est un formidable encouragement à poursuivre nos engagements et nos actions pour que nos musées soient toujours plus inclusifs, éco-responsables et accueillants.

