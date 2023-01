L’Atelier des Lumières de Paris présente ses prochaines expositions immersives

dans les difficiles années 1940, qui, pourtant, donnera une nouvelle impulsion à la créativité de l’artiste.Après la guerre, plusieurs expositions et commandes artistiques majeures tisseront encore des liens entre Paris et New York et rappelleront Chagall aux États-Unis, jusque dans les années 1970.Tout en cherchant sa propre voie stylistique et sans pouvoir être enfermé dans une école ou dans un mouvement parmi ceux qu’il a côtoyés et observés, Chagall a su nourrir son œuvre des expériences les plus diverses et les plus actuelles, dans chacune des villes et des continents où il a vécu.Se déployant bien au-delà de la peinture, elle embrasse désormais la scène et les costumes de ballet, la sculpture, la céramique, le vitrail, la mosaïque, le collage… dans une quête multidisciplinaire et résolument monumentale, que mènera aussi le visiteur, immergé dans cette création numérique.Le temps de cette exposition immersive, tous les thèmes qui composent l’imaginaire de l’artiste défileront sur les murs de l’Atelier des lumières, tels des découpages entremêlés. Ils seront jalonnés d’extraits de musique classique, klezmer ou jazz, qui font aussi partie intégrante de son univers culturel.Son bestiaire fantastique, tout comme les personnages merveilleux du cirque, des fables ou de l’opéra, mais aussi les épisodes bibliques et les références de la culture russe, traduisent de manière poétique le riche vécu personnel de l’artiste, qui résonne tout naturellement dans celui collectif de son peuple et de sa génération.Témoin des grands événements historiques du XXe siècle, des plus sombres aux plus rayonnants, Chagall fait ainsi de son art audace et imaginatif son premier instrument d’engagement, de paix et d’espoir.