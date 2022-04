Culturespaces ouvrira un centre d’art numérique à Hambourg en 2023

Le Port des Lumières de Culturespaces s’ajoute aux autres sites français et internationaux

Société française réputée pour ses installations numériques, Culturespaces crée et gère des sites ludiques et culturels en France et, de plus en plus, à l’étranger dont l’Atelier et les Bassins des Lumières. C’est ce concept immersif que la société développe grâce à un partenariat avec Unibail-Rodamco-Westfield.

Rédigé par Bruno Courtin le Vendredi 22 Avril 2022

