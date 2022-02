Paris : les nouveaux programmes de l’Atelier des Lumières ont débuté

Avec « Cézanne, lumières de Provence », l’Atelier des Lumières à Paris, propose un voyage au cœur des œuvres majeures de l’artiste, suivant le fil rouge de la nature vers la Provence et la Sainte-Victoire.Cette première exposition immersive est, qui révèle la tourmente intime de Cézanne, la force de ses constructions, son rapport à la lumière et aux couleurs et son lien avec la nature, qui reste son grand modèle, sa référence obsessionnelle.Pour visionner la bande-annonce, cliquez ICI Le visiteur est immergé dans la nature, sous les grandes frondaisons des arbres et forêts, des parcs et jardins où se reposent les baigneuses pour finir sur la nature cézannienne par excellence : Bibémus, l’Estaque, et, point culminant, la Sainte-Victoire.Sa peinture est aussi d’une profonde et entière sincérité, entretenant l’incertain, la passion.: les autoportraits de son tourment intérieur, la tempérance apportée par l’apaisant quotidien aixois, l’atmosphère de l’atelier...