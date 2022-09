Solotour présente sa brochure hiver 2023

Chaque destination et chaque thématique peuvent être téléchargées au format PDF ainsi que chaque fiche produit. Pour coller à la demande, à côté des voyages en autocar, le voyagiste propose de plus en plus de séjours en avion et des croisières.



Pour la fin de l'année, Solotour enregistre de nombreuses demandes pour la fête lumière à Lyon et les marchés de Noël. " Cela se présente bien " souligne le directeur général qui doit aussi gérer les demandes de dernière minute.



"Les confirmations tombent de plus en plus tardivement, nous recevons encore des confirmations pour le mois de septembre" poursuit-il.



Après deux années marquées par la pandémie de covid, Solotour est "globalement" satisfait de 2022 : " l'activité a redémarré même un peu au-delà de nos espérances autour de 85% de 2019, une année de référence pour nous et avec un premier trimestre marqué par la vague covid".



C'est donc motivé que le voyagiste attaque la rentrée. Il sera d'ailleurs présent du 20 au 22 septembre 2022 Porte de Versailles à Paris pour l'IFTM Top Resa.