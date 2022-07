Le parc auvergnat Vulcania célèbre ses 20 ans tout l’été

Tous les jours jusqu’au 26 août, le Professeur Yapadrisk et son assistant Jean-Michel montreront que la science peut être spectaculaire lors du spectacle Expériences, c’est Show ! On peut y faire la connaissance de Marcel, un homme préhistorique ayant vu l’émergence du Puy de Dôme, ainsi que de Jean-Etienne Guettard, le géologue ayant découvert l’existence des volcans d’Auvergne. Le spectacle Yapadrisk mêle ainsi les vertus pédagogiques et les flammes des volcans.Le parc propose aussi des soirées hautes en couleurs, après avoir exploré le monde des volcans et des phénomènes naturels pendant la journée.Sous réserve naturellement de conditions météorologiques favorables, les visiteurs du parc seront invités à prolonger l’expérience en soirée.Après une démonstration de rapaces en vol libre, la soirée se poursuivra avec la version nocturne de Yapadrisk et la flamme des volcans et se clôturera par le spectacle pyrotechnique Dragon Time et son feu d’artifice.