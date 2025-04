Ecolodge, nouvelle attraction : Vulcania voit l’avenir en grand !

La principale nouveauté est l’ouverture, en 2028, d’un écolodge thématisé sur l’univers du parc. Il regroupera 25 hébergements (4 à 6 personnes), dans un environnement arboré pour se fondre dans le paysage inscrit au patrimoine de l’Unesco.



Chaque unité sera équipée d’une kitchenette et les chambres disposeront de toilettes séparées, afin de répondre aux besoins de différentes clientèles, les familles mais aussi les entreprises qui organisent des séminaires.



« Environ 15% des visiteurs achètent un billet second jour pour profiter de toutes les attractions, projections, spectacles et shows animés par des scientifiques. Ces hébergements vont permettre de répondre à une demande non satisfaite » précise Sophie Rognon. Ils compléteront les hébergements partenaires proposés par Vulcania.