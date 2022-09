Sophie Rognon nouvelle directrice de Vulcania

Vulcania accueille Sophie Rognon, sa nouvelle directrice.



Depuis 2006 à la Région Auvergne, puis Auvergne-Rhône-Alpes, elle a conduit des projets d’envergure et notamment piloté le déploiement de la fibre optique en Auvergne ou encore dernièrement le Campus Région du Numérique installé à proximité de Lyon.



Diplômée de l’ESC Clermont Business School et d’un cycle supérieur sur le numérique à Telecom SudParis ainsi que sur la transition écologique à l’INET Strasbourg, elle a 25 ans d’expérience, majoritairement en France et également en Allemagne, dans le privé et le public.



Cet été, le Parc a connu une fréquentation de 163 000 visiteurs.