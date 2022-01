En 2022 Vulcania célèbre son 20e anniversaire en Auvergne

On n’a pas tous les jours vingt ans et il fallait le célébrer avec un programme qui verra se succéder des spectacles et des animations nocturnes, et quelques évènements spéciaux...



Du côté des animations, la « base scientifique Namazu » a gagné le titre de Meilleure nouvelle attraction européenne 2021 (Parksmania Awards). Les visiteurs accèdent au laboratoire placé sur une faille très instable avec des véhicules tout-terrain après le show immersif qui les plongent dans la réalité d’un séisme.



Le thème des volcans est naturellement développé à travers d’autres animations dynamiques (Réveil des géants d’Auvergne, Volcans sacrés, Abyss Explorer...) et des présentations scientifiques (Volcano drones, Coin des expériences...).