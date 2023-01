Vulcania recrute une centaine de saisonniers

Plus d’une centaine de postes son à saisir à Vulcania pour la prochaine saison qui se déroulera du 29 mars au 5 novembre 2023.Le parc a lancé le recrutement de ses équipes : accueil, boutique, restauration, sécurité et scientifique. L'année 2023 sera marquée par l’ouverture du plus grand planétarium de France et le départ de la 10ème étape du Tour de France en juillet.Vulcania recherche des saisonniers de tous les niveaux pour des postes :- Hôtes/hôtesses d’accueil,- Manager en restauration (H/F) - Serveurs/serveuses - Employés/employées de cafétéria Vendeurs/vendeuses « Vente à Emporter » - Cuisiniers/cuisinières - Plongeurs/plongeuses,- Vendeurs/vendeuses en boutiques,- Animateurs/animatrices scientifiques,- Agents/agentes de sécurité.