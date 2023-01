Club Med recrute pour la saison printemps - été

Le Club Med lance sa campagne de recrutement pour la saison printemps - été 2023.



La marque au Trident recherche 1430 G.O (Gentils Organisateurs) et G.E (Gentils Employés) pour pourvoir des postes dans 30 Resorts, en Europe, en Afrique, aux Antilles et dans l’Océan Indien, répartis à 40 % pour ses Resorts balnéaires et son voilier à 5 mâts, le Club Med 2 et à 60 % pour ses Resorts montagnes..



Les emplois couvrent le secteur de l’hôtellerie et la restauration, l’encadrement des enfants, le sport, le bien-être, les arts & spectacle, la vente ou les métiers supports.



Tous les postes sont ouverts aux personnes avec ou sans diplôme, selon les métiers.