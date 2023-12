IEFT TOURISM MANAGEMENT SCHOOL

Si vous partagez le goût des autres, l’authenticité des rencontres, la richesse des échanges, l’envie d’aventure et la promotion des diversités votre intégration à l’école sera d’autant plus favorisée dans l’une de nos formations.



BTS Tourisme : le titulaire du diplôme pourra exercer une variété de tâches et de missions correspondant à trois blocs de compétences professionnelles :la gestion de la relation avec les touristes individuels ou en groupe, l’élaboration d’une prestation touristique, la gestion de l’information touristique. L’étudiant à l’IEFT profitera des avantages d’une grande école intégrée.



Bachelor Responsable Etablissement Touristique : Vous voulez travailler dans un établissement touristique et en assumer l’organisation et la promotion ? Suivez notre formation de gestion d’établissement pour développer vos compétences en management et en relations clients



Bachelor Responsable Développement Touristique Territorial : Vous êtes convaincu que le tourisme doit se réinventer au service du terrtoire ? Pour vous, c’est un enjeu d’avenir qui nous bouleverse déjà ? Formez-vous au développement, à la communication, au webmarketing.



Emparez-vous des bons outils pour décrocher de nombreuses opportunités professionnelles.



Demain, c’est vous qui digitaliserez l’industrie touristique !



MBA Manager de la Stratégie Touristique et Commerciale : Vous avez l’âme d’un manager et les rêves d’un grand voyageur ? Vous souhaitez apporter votre propre vision du tourisme en développant une stratégie innovante ? Révolutionner la filière du tourisme ? Intégrez notre formation pour participer demain à renouveler le monde du voyage. À vous de participer au mouvement ! L’industrie touristique a besoin de se renouveler, à vous de faire partie de ce mouvement !



MBA Internation Tourism Manager : Pour vous, le tourisme se conjugue nécessairement à l’international ? Vous vous imaginez déjà développer vos projets, manager des équipes et faire s’envoler vos idées ? Apprenez à concevoir vos propres stratégies, à créer, piloter une offre et à en déployer l’image partout dans le monde. Entrez sans passeport dans la filière la plus internationale de L’IEFT et faites de votre passion votre futur métier.



