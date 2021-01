Nice : le Campus Sud des Métiers veut former les futurs dirigeants du tourisme

Sur la partie tourisme, le Campus Sud des Métiers va intégrer un tout nouveau cursus. " L'objectif est de former les dirigeants et manager du tourisme de demain " résume Brice Duthion.



Pour ce faire, les formations ciblent le middle management, les postes de direction et le management de projet dans les secteurs de l'hospitality, l'évènementiel et la culture (patrimoine, activités, attractions...). Trois formules seront proposées : l'alternance, la formation continue professionnalisante et les Summer school.



" Ce cursus tourisme se concrétise à travers 3 axes : répondre aux besoins des entreprises à travers un dispositif unique qui cible les actifs en précarité d’emploi en partenariat avec Pôle Emploi*, sélectionner les programmes d’excellence dispensés en partenariat avec des écoles de notoriété nationale ou internationale et enfin, proposer des dispositifs innovants de formation et permettre à des porteurs de projets de tester et développer de nouvelles solutions " précise encore le Manager du projet.



Déjà un premier programme de formation a vu le jour en partenariat avec les syndicats professionnels hôteliers des principales villes touristiques de la Côte d’Azur (Antibes – Juan-les-Pins, Cannes, Menton et Nice) et baptisé : Hospitality middle manager (H2M).



Il s'adresse aux demandeurs d'emploi et se déroulera sur 10 mois à partir du 22 février 2021 en 3 phases : 3 mois de formation action – contextualisée (« l’hôtel virtuel »), 6 mois de formation en situation de travail (« au coeur de l’hospitality ») et 1 mois de valorisation et validation des compétences (« acteur de l’hospitalité »).



Les frais de formation sont pris en charge par Pôle emploi dans le cadre du dispositif AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement). Au terme de la formation, les entreprises engagées proposeront un CDD de 6 mois minimum aux stagiaires dès la saison 2022.



Le recrutement est ouvert dès aujourd’hui. Deux journées d’ateliers et de job-dating avec les professionnels de l’hôtellerie auront lieu le 2 et 3 février afin de permettre la rencontre entre les vingt hôteliers (4 étoiles et plus) partenaires du programme et les candidats.



Un premier pas avant que la formation tourisme monte plus largement en puissance pour atteindre un rythme de croisière d'ici septembre 2022 et s'installe au cœur du Campus.