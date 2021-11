Formation : bientôt un "réseau d’excellence d’écoles et de formations" du tourisme

TourMaG.com – Comment allez-vous travailler ?



J.-R. M. : Aujourd’hui, chacun travaille à l’échelle de son université. L’idée est de coconstruire ce fameux concept d’écoles universitaires du tourisme qui n’existe pas.



Comment constituer un contenu ? Comment mener un travail plus collaboratif dans le domaine de la formation universitaire en tourisme ? Comment va-t-il fonctionner ? S’agit-il d’un réseau informel ?



Nous allons travailler avec les universités et avons un ministère de tutelle. Le budget est attaché au cabinet du Premier ministre et sera refléché vers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Il reste également à définir le statut juridique que pourraient prendre ces écoles universitaires du tourisme tout en restant intégrées dans les universités françaises. Est-ce que l’on est sur un modèle polytechnique, IAE ?



Tout en restant pluriel, ce réseau permettra aussi aux étudiants et professionnels d’avoir un interlocuteur plus clair quand on parle de formation et de recherche dans le tourisme.



TourMaG.com – Quel est le calendrier ?



J.-R. M. : Dès janvier 2022, avec le ministère et les universités engagées dans la démarche, nous lancerons la construction du réseau pour communiquer auprès des étudiants et des professionnels.



Nous devons travailler d’ici Noël à cette feuille de route collégiale avec les autres universités, pour une mise en œuvre selon le calendrier de la campagne de communication, pour être opérationnels quand les candidats seront là.