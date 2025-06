Formation : France DMC Alliance s’allie à l’EPT pour valoriser le tourisme réceptif

Désormais, les nouveaux partenaires réfléchissent aux passerelles qui seront mises en place, pour sensibiliser et former davantage les étudiants - en Bac+2 Vendeur conseil et BTS Tourisme et Bac+3 Commercial en tourisme - à la vente de la France dès la prochaine rentrée. « Nous souhaitons renforcer les contenus proposés dans les cursus commerce sur la destination France : atouts, régions, produits, tendances de marché, expériences touristiques », ajoute Alexia Leclerc.



« Nous recherchons aujourd'hui des profils de vendeurs, qui ont à la fois une expertise mais aussi qui savent vendre , insiste Patricia Linot.



Pour cette mise en route, nous travaillons d’abord sur le contenu pédagogique. Ensuite, certains de nos membres pourront intervenir dans les écoles, du fait qu’ils sont installés sur tout le territoire.



Enfin, c'est aussi pour nous un réservoir très qualitatif de stagiaires et d'apprentis en alternance. Car on sait très bien que les étudiants qui sont passés en entreprise sont beaucoup plus qualifiés et opérationnels.



Nous allons donc apporter nos connaissances, notre savoir-faire, tandis que les étudiants vont nous apporter leur jeunesse, la maîtrise des nouveaux outils, tout ce qui correspond à leur génération. De quoi composer une très belle recette en entreprise ! »



Si, pour l’heure, le partenariat court sur un an, France DMC Alliance espère qu’il pourra se pérenniser.