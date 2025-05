Vendre la France : une question de moyens... ou d'envie ?

Pourtant, le travail d’ « évangélisation » des agences de voyages n’est pas encore terminé.



« Il faut intégrer maintenant que chaque agent de voyages doit vendre la France. C'est une nouvelle destination, c'est un marché émergent , a martelé Patricia Linot lors de la table ronde. Il faut donc se former comme on se forme à n'importe quelle nouvelle destination. Il faut avoir ce réflexe d’appeler un DMC spécialiste de la région ou de la thématique recherchée ».



Pour appuyer ses propos, la présidente de France DMC Alliance cite une étude menée l’an dernier avec les EDV. « Nous nous sommes rendus compte que 50% des ventes en agences de voyage en France s'adressent à des clientèles françaises, contre 30% avant le Covid.



Mais aussi que cette tendance n’a pas diminué après la réouverture des frontières. Les clients français se sont petit à petit réappropriés leur pays.



Je précise tout de même qu'on ne vend pas la France de la même façon à une clientèle française qu’aux clientèles internationales. Les Français recherchent des séjours plus courts, de 3 à 5 nuits, et il s'agit essentiellement de familles, de groupes d'amis, de tribus. Les séjours intergénérationnels sont aussi de plus en plus demandés ».



Pour aider les agences à se former, Ty-Win comme les Entreprises du Voyage proposent des webinaires et/ou des ateliers. « Lors du dernier congrès des EDV au Maroc, seuls 5 professionnels ont participé à l’atelier dédié sur plus de 300 participants », regrette Patricia Linot.



Si l’offre et les partenaires sont bien en place, il ne reste plus aux distributeurs qu’à passer le cap pour co-construire un futur business…