De la vitrine à la vente : comment transformer l’essai France [ABO]

"il reste encore du chemin à parcourir. Le challenge sera remporté lorsque 100% des réceptifs privés et publics se seront appropriés la technologie, et que 100 % de la distribution française et internationale en aura fait autant."

Beaucoup de prestataires français (petits hôteliers, guides, offices de tourisme...) sont encore mal formés au digital, à l’export, ou à la vente B2B.Comme le résumait dans nos colonnes Jean-Vincent Petit , fondateur de Ty-Win :Vendre la France et apporter de la valeur, ce n'est pas juste vendre un hôtel. C'est aussi y apporter les pépites de notre territoire, et créer une véritable offre packagée.Ils connaissent par cœur leur territoire, et disposent des atouts pour remporter la mise.Pour constituer une main gagnante, il faut aussi s'appuyer sur la force de promotion des Organismes de Gestion de Destinations, qu’ils soient offices de tourisme, comités départementaux ou régionaux du tourisme.À l'image de l'office de tourisme cannois qui a récemment fait le choix de s'appuyer sur des réceptifs pour créer une offre autour des manifestations organisées dans la ville : marathon, festivals, ou autre événements...Les agences de voyages hexagonales ont, elles aussi, tout intérêt à entrer dans la partie, à l’heure où les contraintes environnementales rebattent les cartes du tourisme international. MICE, week-end anniversaire, voyages d'aventure... les possibilités sont immenses, à l'image de notre beau pays ! Jean Pinard , consultant, ne suggérait-il pas aussi, dans l’une de ses chroniques d'ouvrir le salon Rendez-vous en France aux acteurs B2B du voyage français tels que les CSE ?Ce frémissement sera-t-il suivi d’un véritable sursaut ? Le passé nous a appris à rester prudents. Cela suppose un changement de culture chez tous les acteurs de la chaîne touristique pour penser collectif et mutualiser... Cqfd !